2019-06-10T15:30:10+03:00
Происшествия

В Комсомольском поселке Саратова из подъезда украли стол

Подозреваемых смогли разглядеть благодаря программе «Безопасный дом»
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Комсомольском поселке Саратова двое парней похитили с девятого этажа подъезда стол.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел на Химической, 3.

За видеоархивом в компанию «Безопасный дом» обратился местный житель Алексей. На кадрах видно, как в 14:19 к подъезду подъезжает ВАЗ-2104, оттуда выходят двое парней, заходят в подъезд, а уже через три минуты выходят с украденным столом. Теперь благодаря записи их быстро найдут.

Спасибо за предоставленное видео системе «Безопасный дом».

Украли стол из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Появился проект реконструкции летного городка в Энгельсе
В Саратове скрывшегося с места ДТП водителя ищут по камере наблюдения
В Заводском районе автоворы сняли аккумулятор за минуту
Заведующая детсада в Саратове потратила зарплату методиста на себя
Руководитель Росархива назвал новое здание Госархива Саратовской области одним из самых передовых
В Саратове похитители аккумуляторов попали в камеру «Безопасного дома»
Саратовец избил директора магазина ради шести плиток шоколада
В Вольске подросток напал с банкой и ножницами на парня за отказ дать сигарету
Начавшаяся рабочая неделя для саратовцев будет на день короче
В Саратове приставы принудительно отправили туберкулезника лечиться
Саратовская область — лидер по числу приезжих соотечественников
За сокрытие 43 млн рублей налогов жителя Энгельса оштрафовали на 300 тыс.