В Комсомольском поселке Саратова из подъезда украли стол
Подозреваемых смогли разглядеть благодаря программе «Безопасный дом»
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В Комсомольском поселке Саратова двое парней похитили с девятого этажа подъезда стол.
Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел на Химической, 3.
За видеоархивом в компанию «Безопасный дом» обратился местный житель Алексей. На кадрах видно, как в 14:19 к подъезду подъезжает ВАЗ-2104, оттуда выходят двое парней, заходят в подъезд, а уже через три минуты выходят с украденным столом. Теперь благодаря записи их быстро найдут.
Спасибо за предоставленное видео системе «Безопасный дом».
Украли стол из подъезда.
ИСТОЧНИК KP.RU