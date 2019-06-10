В Комсомольском поселке Саратова из подъезда украли стол

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-10T15:30:10+03:00

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В Комсомольском поселке Саратова двое парней похитили с девятого этажа подъезда стол.

Как стало известно «КП-Саратов», инцидент произошел на Химической, 3.

За видеоархивом в компанию «Безопасный дом» обратился местный житель Алексей. На кадрах видно, как в 14:19 к подъезду подъезжает ВАЗ-2104, оттуда выходят двое парней, заходят в подъезд, а уже через три минуты выходят с украденным столом. Теперь благодаря записи их быстро найдут.

Спасибо за предоставленное видео системе «Безопасный дом».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="928" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/712872" frameborder="0"></iframe> Украли стол из подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU