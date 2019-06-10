Саратовец избил директора магазина ради шести плиток шоколада
Полицейские задержали 20-летнего парня, ранее уже судимого за грабеж и кражи
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В Саратове вчера, 9 июня, полиция нашла подозреваемого в грабеже.
- В отдел 30-летний директор магазина на улице Барнаульская обратился 8 июня. Он рассказал, что в 11:15 в тот же день неизвестный избил его и забрал из магазина шесть плиток шоколада Milka, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полицейские задержали 20-летнего парня, ранее уже судимого за грабеж и кражи. Он признался в преступлении, в отношении него возбуждено очередное уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU