Саратовец избил директора магазина ради шести плиток шоколада

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-10T15:09:37+03:00

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В Саратове вчера, 9 июня, полиция нашла подозреваемого в грабеже.

- В отдел 30-летний директор магазина на улице Барнаульская обратился 8 июня. Он рассказал, что в 11:15 в тот же день неизвестный избил его и забрал из магазина шесть плиток шоколада Milka, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские задержали 20-летнего парня, ранее уже судимого за грабеж и кражи. Он признался в преступлении, в отношении него возбуждено очередное уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU