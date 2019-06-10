В Вольске подросток напал с банкой и ножницами на парня за отказ дать сигарету

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-10T14:48:35+03:00

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В Вольске осудили 17-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

- Ночью 26 ноября 2018 года юноша пришел в гости к 20-летней приятельнице. Там уже были несколько парней, распивающих спиртное. Подросток попросил у них сигарету. Те отказали, напомнив ему о конфликте, который был между ними ранее, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР области.

Злоумышленник разозлился на это и ударил одного из обидчиков — 20-летнего парня — кулаком по лицу. Затем он схватил стеклянную банку и стукнул ей по затылку, а после четыре раза парикмахерскими ножницами в грудь. Выплеснув агрессию, парень убежал, а свидетели вызвали «скорую».

Раскаявшись, подросток пришел в полицию с явкой с повинной. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU