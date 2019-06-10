В Саратове приставы принудительно отправили туберкулезника лечиться
Приставы из Заводского района Саратова поймали и принудительно отправили в больницу местного жителя, тем самым исполнив решение суда.
- С иском о госпитализации обратилось ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер». Мужчина с открытой формой туберкулеза уклонялся от лечения, представляя угрозу окружающим, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Гражданин по месту прописки не появлялся. Однако пообщавшись с соседями приставы выяснили, что он все же иногда приходит. Так его и поймали и совместно со «скорой» доставили в больницу.
Мужчина рассказал, что не госпитализировался, так как хотел лечиться самостоятельно и не осознавал опасность для окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU