В Саратове приставы принудительно отправили туберкулезника лечиться

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-10T13:52:05+03:00

Мужчина не хотел ложиться в больницу, а думал сделать все самостоятельно

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Приставы из Заводского района Саратова поймали и принудительно отправили в больницу местного жителя, тем самым исполнив решение суда.

- С иском о госпитализации обратилось ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер». Мужчина с открытой формой туберкулеза уклонялся от лечения, представляя угрозу окружающим, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Гражданин по месту прописки не появлялся. Однако пообщавшись с соседями приставы выяснили, что он все же иногда приходит. Так его и поймали и совместно со «скорой» доставили в больницу.

Мужчина рассказал, что не госпитализировался, так как хотел лечиться самостоятельно и не осознавал опасность для окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU