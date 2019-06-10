В Саратове отключили воду нескольким поселкам и множеству улиц
В зону обезвоживания попали Бардина, Танкистов, Блинова и другие
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В Саратове сегодня, 10 июня, из-за аварии на городском водопроводе по улице Батавина отключили воду нескольким поселкам и улицам.
- Ориентировочно до полуночи не будет воды в Солнечном, Саксагае, Мирном, Семхозе, в микрорайонах «1А», «5-й квартал» и «6-й квартал», — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Также в зону отключения попали улицы Бардина, Днепропетровская, 2-я Электронная, Чехова, Антонова, Батавина, Тархова, Уфимцева, Мамонтовой, Блинова, 2-й проезд Блинова, Танкистов, Плодородная, Депутатская, 1 Гуселка, 3 и 4-я Окольные.
ИСТОЧНИК KP.RU