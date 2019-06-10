Начавшаяся рабочая неделя для саратовцев будет на день короче
В среду — выходной
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Среда, 12 июня, будет нерабочей. Как и все россияне, жители Саратовской области отпразднуют День России.
В 1990 году в этот день на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот праздник также часто называют Днем независимости России.
Согласно Трудовому кодексу, этот день является выходным. В предпраздничный день, 11 июня, рабочий день сокращается на один час.
В следующий раз длинные выходные ожидают саратовцев только со 2 по 4 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU