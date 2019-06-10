На проспекте Строителей забил коммунальный фонтан выше пятиэтажки
Авария на трубах произошла напротив дома №44 [видео]
Кадр из видео
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На проспекте Строителей в Ленинском районе Саратова забил коммунальный фонтан.
Как сообщили «КП-Саратов» пользователи в соцсети, ЧП произошло во дворе дома №44.
Коммунальный фонтан на проспекте Строителей.
Пользователь Светлана Земскова опубликовала видео, которое показывает, что струя бьет на высоту нескольких метров, выше пятиэтажного дома.
Струя бьет на высоту пятиэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU