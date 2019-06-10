2019-06-10T12:28:20+03:00
Происшествия

На проспекте Строителей забил коммунальный фонтан выше пятиэтажки

Авария на трубах произошла напротив дома №44 [видео]
Екатерина Семенова
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На проспекте Строителей в Ленинском районе Саратова забил коммунальный фонтан.

Как сообщили «КП-Саратов» пользователи в соцсети, ЧП произошло во дворе дома №44.

Коммунальный фонтан на проспекте Строителей.

Пользователь Светлана Земскова опубликовала видео, которое показывает, что струя бьет на высоту нескольких метров, выше пятиэтажного дома.

Струя бьет на высоту пятиэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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