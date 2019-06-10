2019-06-10T12:16:06+03:00
Общество

За две ночи ГИБДД Саратова поймала 10 пьяных водителей

Одному из них грозит лишение свободы
Екатерина Семенова
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ГИБДД Саратова подвела итоги рейда «Нетрезвый водитель», который прошел ночью 7 и 8 июня.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, за две ночи было выявлено 10 пьяных автомобилистов.

Трое из них отказались от прохождения медосвидетельствования. Им грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав.

Еще один водитель на момент задержания ездил без прав, оказалось, что он повторно сел за руль пьяным. По данному факту будет возбуждено уголовное дело, гражданину грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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