Более 1 млн жителей Саратовской области перешли на прямые договоры с Регоператором
Региональный оператор Саратовской области отмечает стабильный рост количества потребителей, которые пользуются услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами на основании прямых договоров. Жители индивидуальных домов получают отдельные платежные документы с начала деятельности Регоператора.
За прошедшие 10 месяцев выросло количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение перейти на прямой договор с Регоператором и отказаться от посредничества управляющих организаций. Также в Саратове уже расторгнуты в одностороннем порядке договоры с рядом управляющих компаний, которые накопили задолженность сроком свыше двух месяцев. В соответствии с действующим жилищным законодательством собственники квартир были переведены на прямые договоры.
- Мы видим желание жителей многоквартирных домов оплачивать коммунальные услуги напрямую тем, кто их оказывает. Наличие прямого договора и отдельного лицевого счета позволяет контролировать платежи, их поступление и начисления. Вся информация доступна в личном кабинете абонента. Кроме того, у собственников, которые перешли на прямые договоры, выше платежная дисциплина. Это важное условие для снижения тарифа на коммунальную услугу, которое предусмотрено долгосрочным тарифным регулированием, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.
В настоящий момент лидером среди муниципальных образований по количеству перешедших на прямые договоры многоквартирных домов в традиционно остается Балаково.
По вопросам, оплаты, перерасчета и начислений за услугу по обращению с ТКО для физических лиц действует специальная линия call-центра «СарРЦ» по телефону: 8 (8452) 39-02-27. Также по всем интересующим вопросам можно обратиться в контакт-центр Регоператора по единому бесплатному телефону 8-800-222-64-90.
ИСТОЧНИК KP.RU