В Саратове у женщины с помощью мобильного банка украли 80 тыс. рублей
39-летний мужчина признался в преступлении
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В Саратове полиция вчера, 9 июня, нашла подозреваемого в краже средств с банковского счета.
- В отдел заявление о пропаже поступило от 56-летней женщины 6 июня. Она рассказала, что в период с 19 мая по 4 июня через мобильный банк у нее украли 80 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 39-летнего мужчину. Он признался в преступлении, но сказал, что деньги уже потратил.
Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU