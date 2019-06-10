В Саратове у женщины с помощью мобильного банка украли 80 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:48 2019-06-10T11:48:59+03:00

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В Саратове полиция вчера, 9 июня, нашла подозреваемого в краже средств с банковского счета.

- В отдел заявление о пропаже поступило от 56-летней женщины 6 июня. Она рассказала, что в период с 19 мая по 4 июня через мобильный банк у нее украли 80 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и доставили в отдел 39-летнего мужчину. Он признался в преступлении, но сказал, что деньги уже потратил.

Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU