Под Саратовом жена виновника ДТП отдала приставам долги

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-10T11:40:56+03:00

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В Федоровском районе приставы взыскали с местного жителя долг.

- Мужчина был виновником ДТП с летальным исходом. Он был осужден к сроку в колонии-поселении, а также был обязан выплатить матери погибшего компенсацию морального вреда — 300 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области.

Однако гражданин в положенный срок ничего не отдал, в связи с чем с его счета списали деньги.

Также к приставам вскоре после этого пришла жена должника и под расписку отдала недостающую сумму.

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ИСТОЧНИК KP.RU