Байкер на Harley-Davidson погиб в столкновении с фурой под Саратовом
47-летний мотоциклист скончался на месте [фото]
Фото ГИБДД Саратовской области
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Утром 10 июня на саратовской трассе погиб мотоциклист.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в десять часов утра на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.
По предварительным данным, вблизи села Сергиевский столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и фура Mercedes.
47-летний байкер погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU