Байкер на Harley-Davidson погиб в столкновении с фурой под Саратовом

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-10T11:51:59+03:00

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Утром 10 июня на саратовской трассе погиб мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в десять часов утра на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительным данным, вблизи села Сергиевский столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и фура Mercedes.

47-летний байкер погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU