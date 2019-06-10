2019-06-10T11:51:59+03:00
Происшествия

Байкер на Harley-Davidson погиб в столкновении с фурой под Саратовом

47-летний мотоциклист скончался на месте [фото]
Екатерина Семенова
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Фото ГИБДД Саратовской областиФото ГИБДД Саратовской области
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Утром 10 июня на саратовской трассе погиб мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в десять часов утра на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград.

По предварительным данным, вблизи села Сергиевский столкнулись мотоцикл Harley-Davidson и фура Mercedes.

47-летний байкер погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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