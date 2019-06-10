В Энгельсе мужчина выломал дверь чужой кладовки и украл велосипед

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-10T11:26:02+03:00

Гражданин уже попадался в руки стражей порядка

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В Энгельсе полиция 8 июня нашла подозреваемого в краже велосипеда.

- Заявление от 50-летнего жителя дома по улице Комсомольская поступило 11 мая. Мужчина рассказал, что в период с 5 по 10 мая кто-то сломал дверь кладовки между седьмым и восьмым этажами и украл двухколесный транспорт Stels, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 37-летнего мужчину, который ранее уже попадался в руки стражей порядка в разные годы.

У него изъяли велосипед и выписали подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU