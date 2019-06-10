Тело погибшего в холодильнике «ЗиЛ» под Саратовом мальчика нашел его дядя

СЕГОДНЯ 11:16 2019-06-10T11:16:53+03:00

Само устройство можно было открыть только снаружи

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Новоузенский межрайонный отдел СУ СКР по Саратовской области начал доследственную проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика в Александрово-Гайском районе.

- Предполагается, что ребенок днем 8 июня играл во дворе дома села Канавка, однако вечером домой не вернулся. Мать пыталась сама найти его, но ни на улице, ни у знакомых его не было. Тогда женщина заявила о пропаже в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Кроме того, для поисков мальчика прибыли родственники гражданки из соседних районов.

Около часа ночи 9 июня дядя разыскиваемого заметил в сарае холодильник «ЗиЛ», в котором хранилась мука. Устройство использовалось для хранения муки.

Его можно было открыть только снаружи, что мужчина и сделал. Перед ним предстала страшная картина — тело мертвого ребенка.

Прибывшие следователи осмотрели место происшествия и видимых повреждений на трупе мальчика не обнаружила. Его отправили на судмедэкспертизу.

Стоит отметить, что семья на учете не стояла.

По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU