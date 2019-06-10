Двое рецидивистов под Саратовом украли коньяк «Лезгинка»
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полиция вчера, 9 июня, нашла двух похитителей алкоголя.
- Заявление о краже поступило от 30-летней директора магазина в 21:20 того же дня. Женщина рассказала, что в девять вечера двое неизвестных открыто взяли бутылку 0,5 литра коньяка «Лезгинка» за 849 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители доставили в отдел двух подозреваемых — 30 и 34-летнего рецидивистов.
У них забрали похищенный алкоголь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU