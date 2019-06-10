Двое рецидивистов под Саратовом украли коньяк «Лезгинка»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-06-10T11:00:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области полиция вчера, 9 июня, нашла двух похитителей алкоголя.

- Заявление о краже поступило от 30-летней директора магазина в 21:20 того же дня. Женщина рассказала, что в девять вечера двое неизвестных открыто взяли бутылку 0,5 литра коньяка «Лезгинка» за 849 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители доставили в отдел двух подозреваемых — 30 и 34-летнего рецидивистов.

У них забрали похищенный алкоголь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU