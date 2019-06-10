В Вольске дали полтора года горе-матери за взятие в заложники трех людей

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-10T10:40:24+03:00

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В Вольске осудили 40-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в незаконном лишении свободы двух и более лиц с применением оружия и угрозе убийством.

- Днем 25 февраля пьяная женщина позвонила классному руководителю одного из своих детей, чтобы узнать, где ее сын-первоклассник, так как он не пришел домой. Оказалось, что ребенок не хотел идти домой и просто ждал свою сестру, у которой пока не закончились уроки, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время разговора по телефону учитель заподозрила, что женщина не трезва и доложила об этом директору школы. Та отправила информацию в органы опеки.

Стоит отметить, что мать четырех детей уже привлекалась за неисполнение родительских обязанностей, а сама семья состояла на учете.

В связи с этим в дом к женщине пришли заведующая и воспитатель детсада, который посещал один из детей, а также директор школы.

Хозяйка жилища впустила в дом гостей, но в ответ на замечания начала вести себя агрессивно. Она заперла дверь и ножом начала угрожать заложникам, что убьет их, если они еще раз придут сюда или заберут ее детей.

Потерпевших смогли освободить только полиция и сотрудники отдела ПДН.

Женщина признала свою вину, ее приговорили к полутора годам условно с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU