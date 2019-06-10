В центре Саратова во время ремонта в квартире нашли пистолет
Мужчина обнаружил огнестрел в дымоходе
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В Саратове полиция вчера, 9 июня, возбудила уголовное дело по факту обнаружения пистолета.
- В тот же день в отдел обратился 39-летний мужчина, проживающий в квартире по улице Радищева. Он рассказал, что во время ремонта дымохода в ванной комнате нашел огнестрельный пистолет Walther калибром 25 мм, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Мужчина купил эту квартиру в конце декабря 2018 года.
Пистолет направили на экспертизу.
ИСТОЧНИК KP.RU