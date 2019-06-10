Дело экс-руководителя саратовского Росприроднадзора о взятках передано в суд
Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Саратовской области завершил расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя Управления Росприроднадзора по Саратовской области. Мужчину обвиняют в получении взятки должностным лицом в значительном размере.
- Следствие считает, что в апреле-мае 2018 года руководитель Управления получил от ООО «ННК «Саратовнефтегаздобыча» две пополняемые топливные карты. За это чиновник должен был смягчить ответственность за нарушения в организации, выявленные в ходе проверок, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Мужчина пользовался своим незаконным вознаграждением — заправлял бензин — с мая по август 2018 года.
Во время следствия злоумышленник признал свою вину. На его имущество наложили арест на сумму свыше 1,5 млн рублей.
Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело с обвинительным заключением в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU