В Саратове почти час не ходили трамваи №3

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-10T09:07:37+03:00

Вагоны встали в 6:13 на улице Вишневая

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В Саратове сегодня утром, 10 июня, прерывалось движение трамваев №3.

- Из-за неисправности вагона в 6:13 электротранспорт встал у остановки «Вишневая». Трамваи двинулись в 6:50, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В администрации сообщили, что все трамваи и троллейбусы сегодня вышли на линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU