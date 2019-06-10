В Саратове почти час не ходили трамваи №3
Вагоны встали в 6:13 на улице Вишневая
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В Саратове сегодня утром, 10 июня, прерывалось движение трамваев №3.
- Из-за неисправности вагона в 6:13 электротранспорт встал у остановки «Вишневая». Трамваи двинулись в 6:50, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
В администрации сообщили, что все трамваи и троллейбусы сегодня вышли на линии.
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ИСТОЧНИК KP.RU