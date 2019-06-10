2019-06-10T09:07:37+03:00
Общество

В Саратове почти час не ходили трамваи №3

Вагоны встали в 6:13 на улице Вишневая
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове сегодня утром, 10 июня, прерывалось движение трамваев №3.

- Из-за неисправности вагона в 6:13 электротранспорт встал у остановки «Вишневая». Трамваи двинулись в 6:50, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В администрации сообщили, что все трамваи и троллейбусы сегодня вышли на линии.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе мужчина выломал дверь чужой кладовки и украл велосипед
Воду из саратовских родников признали инфекционно опасной
Тело погибшего в холодильнике «ЗиЛ» под Саратовом мальчика нашел его дядя
В Красноармейске пьяная женщина пырнула ножом нетрезвого сожителя
Двое рецидивистов под Саратовом украли коньяк «Лезгинка»
В балаковском селе годовалый малыш чуть не сгорел во время жарки шашлыка
В Саратове пропавшую без вести два года назад пенсионерку нашли погибшей
В Вольске дали полтора года горе-матери за взятие в заложники трех людей
В центре Саратова во время ремонта в квартире нашли пистолет
Дело экс-руководителя саратовского Росприроднадзора о взятках передано в суд
В Саратове рецидивист попался с 171 граммом наркотиков
Танцевальный коллектив СГЮА признан лучшим на международной студвесне