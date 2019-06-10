Под Саратовом насильников женщины и пожилого мужчины осудили на 1,4 и 2,3 года колонии

СЕГОДНЯ 08:37 2019-06-10T08:37:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области осудили 30 и 38-летнего местных жителей. Их признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

- Несколько сельчан 16 февраля пили в доме 62-летнего мужчины. Злоумышленникам стало скучно, и они решили устроить зрелище, в котором будут участвовать хозяин жилища и 48-летняя гостья, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Граждане совершили в отношении своих жертв насильственные действия сексуального характера.

Женщина смогла сбежать и сообщила обо всем в полицию.

Злоумышленников быстро нашли. Во время следствия они признали свою вину.

Суд приговорил 38-летнего насильника к году и четырем месяцам лишения свободы, а 30-летнего — к двум годам и трем месяцам, так как он уже был судим.

Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за «Комсомольской Правдой — Саратов» в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU