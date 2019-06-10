Под Саратовом насильников женщины и пожилого мужчины осудили на 1,4 и 2,3 года колонии
В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области осудили 30 и 38-летнего местных жителей. Их признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.
- Несколько сельчан 16 февраля пили в доме 62-летнего мужчины. Злоумышленникам стало скучно, и они решили устроить зрелище, в котором будут участвовать хозяин жилища и 48-летняя гостья, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.
Граждане совершили в отношении своих жертв насильственные действия сексуального характера.
Женщина смогла сбежать и сообщила обо всем в полицию.
Злоумышленников быстро нашли. Во время следствия они признали свою вину.
Суд приговорил 38-летнего насильника к году и четырем месяцам лишения свободы, а 30-летнего — к двум годам и трем месяцам, так как он уже был судим.
Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU