2019-06-10T08:37:30+03:00
Происшествия

Под Саратовом насильников женщины и пожилого мужчины осудили на 1,4 и 2,3 года колонии

Злоумышленники пошли на преступление из-за скуки
Ольга Симонова
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В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области осудили 30 и 38-летнего местных жителей. Их признали виновными в насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц.

- Несколько сельчан 16 февраля пили в доме 62-летнего мужчины. Злоумышленникам стало скучно, и они решили устроить зрелище, в котором будут участвовать хозяин жилища и 48-летняя гостья, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Граждане совершили в отношении своих жертв насильственные действия сексуального характера.

Женщина смогла сбежать и сообщила обо всем в полицию.

Злоумышленников быстро нашли. Во время следствия они признали свою вину.

Суд приговорил 38-летнего насильника к году и четырем месяцам лишения свободы, а 30-летнего — к двум годам и трем месяцам, так как он уже был судим.

Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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