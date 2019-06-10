Саратовский дальнобойщик под Уфой столкнулся с Lada Kalina

СЕГОДНЯ 08:24 2019-06-10T08:24:20+03:00

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Дальнобойщик из Саратовской области вчера, 9 июня, столкнулся с легковушкой в Башкирии.

- ДТП случилось на 1 339 км трассы Самара — Уфа — Челябинск. Большегруз Scania, за рулем которого был 49-летний саратовец, лоб в лоб столкнулся с Lada Kalina, — сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на ГИБДД по Башкирии.

24-летний водитель легковушки был госпитализирован, но скончался в больнице через полчаса после аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU