В Марксе сын не смог отучить отца пить и забил его до смерти
В Марксе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве отца по неосторожности.
Следствие считает, что ночью 3 июня мужчина вернулся домой и увидел, что его родители распивают спиртное. Так как сын долгое время пытался отучить отца от пьянства, он пришел в ярость и несколько раз ударил его кулаком по лицу, а также ногой в живот.
53-летний мужчина упал, а сын ударил 51-летнюю мать, которая пришла на помощь мужу.
Вскоре после этого потерпевший скончался, и сын вызвал «скорую помощь». Женщине также потребовалась госпитализация.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU