В Марксе сын не смог отучить отца пить и забил его до смерти

СЕГОДНЯ 07:55 2019-06-10T08:00:14+03:00

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В Марксе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в убийстве отца по неосторожности.

Следствие считает, что ночью 3 июня мужчина вернулся домой и увидел, что его родители распивают спиртное. Так как сын долгое время пытался отучить отца от пьянства, он пришел в ярость и несколько раз ударил его кулаком по лицу, а также ногой в живот.

53-летний мужчина упал, а сын ударил 51-летнюю мать, которая пришла на помощь мужу.

Вскоре после этого потерпевший скончался, и сын вызвал «скорую помощь». Женщине также потребовалась госпитализация.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU