2019-06-09T21:59:43+03:00
Общество

Саратовцы возмутились стоянками автобусов у жилого дома

Они начинают газовать с четырех утра
Екатерина Семенова
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Фото соцсетейФото соцсетей
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Жители Саратова возмутились газующими под окнами автобусами.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, ежедневно у дома №62/76 по улице Степана Разина перевозчики устраивают стоянку.

- Стоят с заведенными двигателями с 4 утра. Куда только не жаловались – одни отписки – написал анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн».

Рядом также находится Кировское трамвайное депо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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