Саратовцы возмутились стоянками автобусов у жилого дома
Они начинают газовать с четырех утра
Фото соцсетей
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Жители Саратова возмутились газующими под окнами автобусами.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, ежедневно у дома №62/76 по улице Степана Разина перевозчики устраивают стоянку.
- Стоят с заведенными двигателями с 4 утра. Куда только не жаловались – одни отписки – написал анонимный пользователь в группе «Саратов онлайн».
Рядом также находится Кировское трамвайное депо.
ИСТОЧНИК KP.RU