Панков поддержал открытую позицию журналиста о предуниверсарии

СЕГОДНЯ 19:53 2019-06-09T19:53:27+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Полностью поддерживаю открытую позицию журналиста Татьяны Никитиной. Все сказала точно, правильно и по делу. Помните, за глупость свою «макарошку» выгнали с работы? Да, это тот момент, когда она предложила людям по сути за три рубля жить и есть макароны. И сегодня эти глупости «макарошки» продолжаются теми, кто боится высказываться напрямую, прячутся за никами. А Татьяна Никитина высказалась открыто, – написал Панков.

Он сообщил, что пост Татьяны Никитиной выложен в сети Фейсбук, и процитировал его.

Речь там идет о негативных высказываниях в адрес предуниверсария в соцсетях. В частности, предположении, что там будут учиться «блатные митрофанушки».

- Я живу в поселке Солнечный-2, на окраине Саратова. У 80% семей (как минимум) здесь квартиры в ипотеке. У нас много молодых и многодетных семей. Трое детей в семьях здесь – обычное дело. «Богатыми» и даже «хорошо обеспеченными» большинство здешних семей назвать уж точно не получится, – написала Никитина.

Журналист напомнила, что предуниверсарий – это благотворительный проект председателя Госдумы Вячеслава Володина, который привлек для этого не только свои средства, но и меценатов.

- Володин очень много помогал и помогает и так называемым "элитным" школам и лицеям области. Физико-технический лицей, Лицей гуманитарных наук. Музыкально-эстетический лицей в Энгельсе. Список можно продолжить. Но почему-то никто из учеников и родителей лицеистов не посмел назвать их «блатными митрофанушками», – написала Татьяна Никитина.

ИСТОЧНИК KP.RU