В Саратове спасатели сняли ребенка с шестиметровой бочки

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-09T19:32:41+03:00

Он прыгнул туда с одного из соседних зданий

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Сегодня, 9 июня, в 19:25 спасатели прибыли в котельную у дворца культуры «Техстекло» на улице Ломоносова, 20 Ленинского района, чтобы эвакуировать 12-летнего мальчика.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ребенок застрял на бочке, расположенной рядом с котельной. Он спрыгнул с соседнего здания на объект.

Фотографии городской службы спасения

Спуститься вниз по лестнице внутри бочки мальчик не мог, поскольку там был заварен люк.

Прибывшие спасатели достали лестницу и спустили по ней ребенка с высоты в шесть метров.

ИСТОЧНИК KP.RU