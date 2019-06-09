В Саратове спасатели сняли ребенка с шестиметровой бочки
Он прыгнул туда с одного из соседних зданий
Фотографии городской службы спасения
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Сегодня, 9 июня, в 19:25 спасатели прибыли в котельную у дворца культуры «Техстекло» на улице Ломоносова, 20 Ленинского района, чтобы эвакуировать 12-летнего мальчика.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, ребенок застрял на бочке, расположенной рядом с котельной. Он спрыгнул с соседнего здания на объект.
Фотографии городской службы спасения
Спуститься вниз по лестнице внутри бочки мальчик не мог, поскольку там был заварен люк.
Прибывшие спасатели достали лестницу и спустили по ней ребенка с высоты в шесть метров.
ИСТОЧНИК KP.RU