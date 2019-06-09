2019-06-09T13:41:13+03:00
Происшествия

Женщина и ребенок пострадали в аварии под Саратовом

Автоледи улетела в кювет
Дарья Вострикова
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Сегодня, 9 июня, на 18 км трассы «Шиханы – Вольск» 35-летняя водитель «ВАЗ-2121» потеряла управление, после чего автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, женщина покинула место аварии, но в итоге личность нарушительницы установили.

В результате аварии автоледи и 9-летняя девочка получили травмы.

Им оказали помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

На месте работают пожарные, служба спасения ЗАТО Шиханы, бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД.

Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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