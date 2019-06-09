В Петровске отметят 350-летие со дня рождения Петра I

СЕГОДНЯ 12:37 2019-06-09T13:08:11+03:00

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Сегодня, 9 июня исполняется 347 лет со дня рождения Петра I. Он был последним царем всея Руси и первым в истории государства Императором Всероссийским.

Петр I провел военную, церковную, финансовую реформы, осуществил преобразования в промышленности, культуре и торговле. Петровск был основан первым городом из 10 городов в России по именному Указу императора Пётра I.

В 2022 году вся страна будет отмечать 350-летие со дня рождения Петра I.

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Глава Петровского района Денис Фадеев обратился к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву о создании рабочей группы для разработки и утверждения плана мероприятий по проведению и достойной встречи общественно-значимой даты 350-летия со дня рождения Пётра I.

К этой дате планируется приурочить более сотни городских мероприятий. В том числе День города, День Святых апостолов Петра и Павла – 12 июля, День российской гвардии – 2 сентября. А также планируется культурный обмен между городами,которые были основаны Пётром I.

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Напомним, что Указ о строительстве стрелецкой крепости был дан во время пребывания царя в Великом посольстве 15 ноября 1697 года из Приказа Казанского дворца и из Алатыря от думного дворянина С.Б. Ловчикова. Закладка нового поселения состоялась в 1698 году, строительство продолжалось и на следующий год.

Крепость на левом берегу Медведицы была срублена из дубовых брёвен «в две стены вышиною 8 аршин 2 четверти», с восемью башнями, из которых две были проездными. В крепости была заложена соборная церковь апостолов Петра и Павла.

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Сегодня об основателе города напоминает скульптурный памятник, созданный местным художником А.В. Дроздовым как вольная копия с оригинала М.М. Антокольского. Трёхметровая фигура Петра I выполнена методом отливки из мраморной крошки на цементном растворе, тонирована под бронзу. Царь изображён в Преображенском мундире с лентой и знаками ордена Андрея Первозванного, с тростью в правой руке. Постамент в виде усечённой пирамиды высотой 3,6 м облицован керамической плиткой, на накладной табличке надпись: «Пётр I основатель Петровска».

Существуют предания о личном посещении царём Петровска. По одному из них, город был лично основан Петром I, проезжавшим эти места после взятия Азова. По другой легенде, Пётр I посетил Петровск в 1707 году, о чём повествует мраморная мемориальная доска, хранящаяся ныне в Петровском краеведческом музее: «Император Пётр I основал город Петровск в 1698 году и посетил его в 1707 г.».

В местном Петропавловском соборе до 1872 года хранились семь воинских знамён, алебарда и бердыш петровского времени. После Политехнической выставки в Москве (1872), где были представлены эти реликвии, их отправили в Артиллерийский музей в Петербурге.

В петровском краеведческом музее хранится Евангелие, присланное в дар от властей в связи с закладкой крепости. На книге сохранилась надпись, что она дана в 1699 году из Приказа Казанского дворца от царя Петра Алексеевича в новопостроенный город Петровск в собор апостолов Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU