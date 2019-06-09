Саратовцы пожаловались на нашествие крыс в поселке Юбилейный
Сегодня, 9 июня, пользователь социальной сети «ВКонтакте» Юля Плигина пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» на крыс в поселке Юбилейный.
По ее словам, в микрорайоне Русинвест на улице Исаева,3, местные жители переживают настоящее нашествие грызунов.
Животные обосновались во дворе дома и мусорных баках. Под контейнерами горожане обнаружили около 30 особей.
Девушка поделилась, что пройти мимо этого места страшно даже днем.
Местные жители поддержали ее возмущение, однако здесь не обошлось без иронии.
- Красивые, не драные, упитанные, так и веет здоровьем! — написала Юленька Ясенева.
Елизавета Майорова посоветовала завести котов для истребления крыс, а Дмитрий Болдырев предложил воспользоваться старым методом — угостить животных отравой.
ИСТОЧНИК KP.RU