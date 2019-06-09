Саратовцы пожаловались на нашествие крыс в поселке Юбилейный

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-09T12:16:23+03:00

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Сегодня, 9 июня, пользователь социальной сети «ВКонтакте» Юля Плигина пожаловалась в паблике «Саратов онлайн» на крыс в поселке Юбилейный.

По ее словам, в микрорайоне Русинвест на улице Исаева,3, местные жители переживают настоящее нашествие грызунов.

Животные обосновались во дворе дома и мусорных баках. Под контейнерами горожане обнаружили около 30 особей.

Девушка поделилась, что пройти мимо этого места страшно даже днем.

Местные жители поддержали ее возмущение, однако здесь не обошлось без иронии.

- Красивые, не драные, упитанные, так и веет здоровьем! — написала Юленька Ясенева.

Елизавета Майорова посоветовала завести котов для истребления крыс, а Дмитрий Болдырев предложил воспользоваться старым методом — угостить животных отравой.

ИСТОЧНИК KP.RU