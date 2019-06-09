В Квасниковке водитель сломал обе ноги в столкновении легковушек
Он попал в больницу
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Вчера вечером, в 19:30, в Квасниковке произошла авария.
В группе «Энгельс онлайн» один из местных жителей написал, что дорогу у кладбища не поделили две легковушки.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном УГИБДД, 50-летний нетрезвый водитель Volkswagen Jetta влетел в Lada Granta, за рулем которой был 20-летний парень.
Водителя отечественного автомобиля доставили в больницу, у него сломаны обе ноги.
ИСТОЧНИК KP.RU