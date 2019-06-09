Жители нескольких домов в Заводском районе остались до конца дня без воды
Водоснабжение вернется ориентировочно около полуночи
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Сегодня, 9 июня, жители нескольких домов в Заводском районе Саратова остались без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом на коммуникациях.
В зону отключения попали жители 1-ой Пионерской улицы, от 1-й до 4-й Нагорной и Ново-Астраханского шоссе от 4-го до 5-го Нагорных проездов.
Водоснабжение обещают вернуть к полуночи.
ИСТОЧНИК KP.RU