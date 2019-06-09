Жители нескольких домов в Заводском районе остались до конца дня без воды

СЕГОДНЯ 08:47 2019-06-09T08:47:49+03:00

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Сегодня, 9 июня, жители нескольких домов в Заводском районе Саратова остались без воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения связаны с ремонтом на коммуникациях.

В зону отключения попали жители 1-ой Пионерской улицы, от 1-й до 4-й Нагорной и Ново-Астраханского шоссе от 4-го до 5-го Нагорных проездов.

Водоснабжение обещают вернуть к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU