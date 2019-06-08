2019-06-08T15:35:51+03:00
Общество

Панков: Молодым врачам было приятно общение с Володиным

Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- На встрече с Володиным молодые врачи рассказали, почему решили остаться работать в своих районах. Про Озинский район говорили, что после ремонта дороги он стал не таким уже отдаленным, добраться можно быстрей. Стала развиваться инфраструктура. И это влияет на качество жизни, а значит, на выбор молодежи. В Вольском районе реализуется другой проект Володина – по жилью для молодых врачей. По каждому району нашлось, что сказать об изменениях к лучшему. Но спикер на встрече предложил говорить о проблемах. Что нужно, чтобы привлечь специалистов а районы. Это профориентация, заработная плата, жильё и многое другое.

Молодым врачам было приятно такое общение. Это гордость за профессию, за востребованность в них. Видел, как с гордостью они говорили кто поедет в Озинки, Перелюб, Ивантеевку. Только Петровск подвёл. Студент сказал, что в Петровске ранее главврач не направлял по целевому. Но это уже вопрос к чиновникам, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На окраине Саратова ВАЗ протаранил столб
Учеников в предуниверсарий Саратова начнут набирать через год
Жители «Звезды» поблагодарили Вячеслава Володина за помощь в строительстве школы
Проект скоростного трамвая в Саратове начнется с маршрута №3
Вячеслав Володин назвал СГМУ одним из ведущих вузов России
Володин: Наша задача – решить проблему нехватки медиков на селе
Выпускники СГМУ готовы работать в сельской местности
Утонувшая в Пугачевском районе девочка пришла на реку вместе с матерью
Панков: Володин сделал ряд предложений по сохранности памятников культуры
Тело мужчины находилось в реке под Марксом несколько дней
Неизвестный автомобиль сбил пенсионера во дворе дома в Энгельсе
В Саратовской области планируется отреставрировать 23 объекта культурного наследия
Михаил Исаев в понедельник обсудит благоустройство с жителями микрорайона «Звезда»
В Балакове пропал 10-летний Максим Гашевский
У дома-музея Павла Кузнецова обустроят территорию
В Степном мужчина забил сожительницу перед ее днем рождения
Панков: Володин предложил не делать на территории школы парковку
Вячеслав Володин потребовал, чтобы занятия для детей в бассейне были бесплатными
В Вольске пенсионерка отдала мошеннику 61 тыс. рублей
Школу в микрорайоне «Звезда» должны сдать до 1 января
В саратовском автобусе перевернулась коляска с младенцем
Вячеслав Володин посетит микрорайон «Звезда»
Саратов не покидает удушливая жара
Вячеслав Володин посещает Саратов
В Балаковском районе утонула не умеющая плавать девочка
В Марксе местные жители нашли в реке труп мужчины
Панков — авторам фейковых новостей: За деньги совесть не купишь
В центре Саратова столкнулись две иномарки