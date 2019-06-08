Панков: Молодым врачам было приятно общение с Володиным

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-08T15:35:51+03:00

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Депутат Государственной думы России Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- На встрече с Володиным молодые врачи рассказали, почему решили остаться работать в своих районах. Про Озинский район говорили, что после ремонта дороги он стал не таким уже отдаленным, добраться можно быстрей. Стала развиваться инфраструктура. И это влияет на качество жизни, а значит, на выбор молодежи. В Вольском районе реализуется другой проект Володина – по жилью для молодых врачей. По каждому району нашлось, что сказать об изменениях к лучшему. Но спикер на встрече предложил говорить о проблемах. Что нужно, чтобы привлечь специалистов а районы. Это профориентация, заработная плата, жильё и многое другое.

Молодым врачам было приятно такое общение. Это гордость за профессию, за востребованность в них. Видел, как с гордостью они говорили кто поедет в Озинки, Перелюб, Ивантеевку. Только Петровск подвёл. Студент сказал, что в Петровске ранее главврач не направлял по целевому. Но это уже вопрос к чиновникам, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU