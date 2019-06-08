2019-06-08T13:57:31+03:00
Общество

Учеников в предуниверсарий Саратова начнут набирать через год

Вячеслав Володин похвалил ход работ на объекте
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин посетил строящийся предуниверсарий в СаратовеВячеслав Володин посетил строящийся предуниверсарий в СаратовеФото: Антон Угольков
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В рамках визита в Саратове председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил строящийся предуниверсарий

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время осмотра стройплощадки управляющая ООО «ТСУ Энгельсстрой» Анна Сеноженская показала, какую плитку уложат на полу, чем будет облицован фасад и как отделают потолок. Вячеслав Володин одобрил выбранные материалы.

Вячеслав Володин вновь подчеркнул, что предуниверсарий, в первую очередь, строится для одаренных детей-сирот, детей из неполных или малообеспеченных семей.

Уже в следующем году планируется набор в 8 и 10-е классы, то есть примерно половина от запланированной мощности. Но еще через год, когда снова состоится набор детей, предуниверсарий заработает на полную.

Строительство должно быть завершено в конце октября, после этого начнется закупка оборудования. До мая 2020 года запланирован подбор сотрудников, а к сентябрю начнут набирать учащихся.

- Педагоги будут опытные, отбираться из тех, что работают в саратовских образовательных учреждениях. В регионе много талантливых педагогов, поэтому учителя в предуниверсарии будут отличные, – уверен Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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