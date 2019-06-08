2019-06-08T12:36:03+03:00
Общество

Володин: Наша задача – решить проблему нехватки медиков на селе

Председатель ГД сегодня встречается со студентами СГМУ
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня работает в Саратове.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратова», одним из пунктов его поездки стал Медуниверситет, где спикер встречается со студентами.

По словам Володина, в области дефицит медиков составляет около 2 тыс. человек. Из них примерно 500 не хватает в Саратове. Это отражается на качестве медицинского обслуживания.

- Поэтому нам важно, чтобы молодые специалисты, выпускники СГМУ, шли в медицину, возвращались в свои районы, – подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что имеются проблемы с целевым обучением, когда абитуриенты поступают в вуз на льготных условиях, но после выпуска не возвращаются в родные районы или уезжают оттуда после небольшой отработки.

- Наша задача исправить ситуацию, потому что дефицит 50% примерно, так не должно быть. Поэтому ведем с вами диалог, стараемся решить проблемы, которые мешают вернуться. Мы должны сделать все, чтобы закрепить специалистов в районах. В первую очередь, создать все условия для работы и жизни, – заявил Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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