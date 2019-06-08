Выпускники СГМУ готовы работать в сельской местности

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-08T12:00:30+03:00

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В ожидании визита председателя Госдумы Вячеслава Володина в Саратовский госмедуниверситет студентам рассказали о нововведениях в отрасли и уже зарекомендовавших себя программах.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», министр здравоохранения Наталья Мазина, к примеру, подробно рассказала про действие программы сельский доктор, которая предусматривает поддержку медиков, приехавших работать в село.

Глава Озинского района Антонина Галяшкина отметила, что у них в населенных пунктах удалось создать хорошую материальную базу и оснащение медучреждений, но проблема кадров остается острой. Сейчас до половины работников – это пенсионеры. В местной школе создан химик-биологический класс, чтобы его выпускники смогли поступить в СГМУ, а потом вернуться на работу в Озинки.

Одна из студенток, Елена, рассказала, что тоже из района и намерена вернуться туда после выпуска. Собирается работать в поликлинике. По ее словам, на такое решение сильно повлияла программа материального стимулирования молодых врачей, по которой предусмотрена выплата миллиона рублей. При этом у Елены есть ребенок, и районные власти уже пообещали устроить его в детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU