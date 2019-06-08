2019-06-08T11:26:32+03:00
Общество

Панков: Володин сделал ряд предложений по сохранности памятников культуры

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 8 июня, вместе с председателем ГД Вячеславом Володиным побывал в Доме-музее Павла Кузнецова в Саратове. Он опубликовал на эту тему пост с воем телеграм-канале «Пара слов».

- На доме художника Кузнецова Володину отчитались за течь в крыше музея Радищева. Уже на той встрече спикер Госдумы задумался о ремонте исторических зданий. И уже за столь короткое время смог привлечь деньги более 100 млн руб. на проектные работы. Под это попали 103 наших памятника. На доме Кузнецова он сделал ряд предложений по сохранности памятников. И по реконструкции и флигеля и дома отца Кузнецова. Расширение исторического пространства и запрете застройки в исторических местах – это все, что должно быть сделано. Володин выслушал всех работников музея, прошел все комнаты и территорию музея. Обсудил, в том числе, перенос мусорных баков у музея. Объясняя, что историческую сохранность нужно смотреть и с этой стороны.

Вспомнили и Петра. Да, именно Петра l. Володин удивил историков знанием исторического момента, связанного с Саратовом. Когда он посещал наш город во время встречи с Калмыцким ханом. Петр просил у него конное войско. Володин задал тренд реконструкции площади у водного вокзала. Это тоже наша история, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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