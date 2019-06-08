Тело мужчины находилось в реке под Марксом несколько дней
Он утонул по пути на работу
Фото СУ СКР региона
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В Марксовском районе Саратовской области начала проверка по факту гибели мужчины в воде.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, утонувшему был 41 год.
Вечером 7 июня сотрудники областной службы спасения вытащили из реки Воложка в районе Нефтебазы тело погибшего. Следов насильственной смерти на трупе не найдено.
Фото СУ СКР региона
По предварительной версии, тело мужчины находилось в воде несколько дней. Предполагается, что житель Маркса мог утонуть по пути на работу в селе Павловка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU