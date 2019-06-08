Тело мужчины находилось в реке под Марксом несколько дней

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-08T11:12:21+03:00

Он утонул по пути на работу

Изменить размер текста: A A

В Марксовском районе Саратовской области начала проверка по факту гибели мужчины в воде.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, утонувшему был 41 год.

Вечером 7 июня сотрудники областной службы спасения вытащили из реки Воложка в районе Нефтебазы тело погибшего. Следов насильственной смерти на трупе не найдено.

Фото СУ СКР региона

По предварительной версии, тело мужчины находилось в воде несколько дней. Предполагается, что житель Маркса мог утонуть по пути на работу в селе Павловка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU