2019-06-08T11:12:21+03:00
Происшествия

Тело мужчины находилось в реке под Марксом несколько дней

Он утонул по пути на работу
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР регионаФото СУ СКР региона
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В Марксовском районе Саратовской области начала проверка по факту гибели мужчины в воде.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, утонувшему был 41 год.

Вечером 7 июня сотрудники областной службы спасения вытащили из реки Воложка в районе Нефтебазы тело погибшего. Следов насильственной смерти на трупе не найдено.

Фото СУ СКР региона

Фото СУ СКР региона

По предварительной версии, тело мужчины находилось в воде несколько дней. Предполагается, что житель Маркса мог утонуть по пути на работу в селе Павловка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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