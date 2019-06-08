В Саратовской области планируется отреставрировать 23 объекта культурного наследия

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-08T10:32:02+03:00

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Во время визита в Саратов председатель государственной думы РФ Вячеслав Володин рассказал о программе по сохранению памятников культурного наследия.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам Володина, планируется перенести противотуберкулезный диспансер из центра города в более комфортное место для пациентов.

Уже найдена подходящая площадка за городом площадью 14 га. Средства на проект должны быть найдены в этом году и планируется за два года построить новое здание, перевести туда диспансер и отреставрировать старое здание, которое является памятником.

Кроме того Володин уверен, что отреставрированное здание можно будет использовать в дальнейшем.

- Что там будет, пока говорить рано, надо обсуждать, решать другие вопросы, связанные со строительством и переносом диспансера, – отметил Володин.

Всего в этом году в Саратовской области планируется начать работы по реставрации 23 объектов на сумму около 1,5 млрд рублей. 10 млн рублей дополнительно выделено на экспертизу вновь выявленных памятников, чтобы их также можно было включить в реестр и сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU