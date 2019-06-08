2019-06-08T10:15:55+03:00
Общество

У дома-музея Павла Кузнецова обустроят территорию

Вячеслав Володин заявил о необходимости создать там музейный комплекс
Екатерина Семенова
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Дом-музей Павла КузнецоваДом-музей Павла КузнецоваФото: Антон Угольков
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Во время визита в Саратов в рамках региональной недели председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Дом-музей имени Павла Кузнецова на улице Октябрьская, 56.

Объект культурного наследия регионального значения расположен в двухэтажном особняке, принадлежавшей семье Кузнецовых. В настоящее время музей вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия, которую Вячеслав Володин реализует в Саратовской области.

На встрече с председателем ГД сотрудники музея рассказали, что капитальный ремонт проводился четверть века назад. В настоящее время протекает крыша, несмотря на проведенный текущий ремонт, поэтому сейчас здание находится в аварийном состоянии.

Подрядчиком для выполнения работ будет сам музей, однако Вячеслав Володин потребовал от властей не устраняться от вопроса. По его словам, проектно-сметную документацию должны делать специалисты, а сотрудники музей могут участвовать в формировании техзадания.

- Объект уникальный, сложный. А необходимо сделать все должным образом и один раз, – отметил Володин.

Его заверили, что город будет активно работать в этом направлении, готовить документацию и вести контроль за ходом работ. Об этом сказал начальник Управления по охране объектов культурного наследия области при правительстве области Владимир Мухин.

Кроме того Вячеслав Володин поручил продумать обустройство прилегающей территории, чтобы был создан единый музейный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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