Панков: Володин предложил не делать на территории школы парковку
Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 8 июня, опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».
- ТЯНИТЕСЬ К ЗВЕЗДЕ. С этими словами Володин обратился к жителям микрорайона Звезда.
Ответственным должно быть строительство школы и детсада, это все для людей. Где главным является качество строительства. Жители согласились с Володиным.
Профессионально спикер указал и на ненужность парковки внутри школы. Он говорит: лучше поставить скамейки для детей и родителей. Подробно объяснил, что спортивные площадки должны работать и после уроков. Дети и жители должны иметь возможность для занятия спортом. Отдельно сказано о бассейне. Он должен быть доступным и бесплатным. Другого подхода быть не должно, – написал Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU