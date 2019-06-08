2019-06-08T09:44:48+03:00
Общество

Панков: Володин предложил не делать на территории школы парковку

Вместо этого лучше поставить лавочки для детей и родителей
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы России Николай Панков сегодня, 8 июня, опубликовал очередной пост в своем телеграм-канале «Пара слов».

- ТЯНИТЕСЬ К ЗВЕЗДЕ. С этими словами Володин обратился к жителям микрорайона Звезда.

Ответственным должно быть строительство школы и детсада, это все для людей. Где главным является качество строительства. Жители согласились с Володиным.

Профессионально спикер указал и на ненужность парковки внутри школы. Он говорит: лучше поставить скамейки для детей и родителей. Подробно объяснил, что спортивные площадки должны работать и после уроков. Дети и жители должны иметь возможность для занятия спортом. Отдельно сказано о бассейне. Он должен быть доступным и бесплатным. Другого подхода быть не должно, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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