2019-06-08T09:39:51+03:00
Общество

Вячеслав Володин потребовал, чтобы занятия для детей в бассейне были бесплатными

Спортплощадки в микрорайоне «Звезда» должны быть открыты для жителей
Екатерина Семенова
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..Фото: Антон Угольков
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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин во время общения с жителями микрорайона «Звезда» в Саратове подчеркнул, что вся спортивная инфраструктура должна работать на благо детей.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», речь идет не только о строящейся школе, но и других объектах. Напомним, в «Звезде» при поддержке Володина возводятся также детский сад и бассейн.

Он поинтересовался у главы Саратова Михаила Исаева, в каких учреждениях есть летние секции или бассейн для детей. Мэр назвал одну школу, но отметил, что в этом году городская власть планирует организовать бесплатные секции в нескольких организациях. При этом они продолжат работу не только на время летних каникул.

Новая школа в микрорайоне также будет оснащена бассейном и спортивным ядром. Вячеслав Володин попросил не закрывать спортплощадки после окончания занятий. Он отметил, что такие объекты нужны населению и пользуются спросом, поэтому занятия должны вестись постоянно, допустим, чтобы дети могли поиграть в спортивные игры вечером, после домашнего задания.

Точно также должен постоянно работать бассейн, чтобы объект не простаивал зря. При этом для детей занятия должны быть бесплатными.

Жители с энтузиазмом поддержали Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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