В Вольске пенсионерка отдала мошеннику 61 тыс. рублей
В Вольске Саратовской области мошенник выманил у пенсионерки более 60 тыс. рублей.
Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено по широко известной схеме.
Злоумышленник позвонил жертве и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что сын женщины устроил ДТП, в котором погиб человек, и чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить.
Через банкомат пенсионерка перевела 61,5 тыс. рублей и лишь потом догадалась позвонить сыну, который сообщил, что все в порядке.
Полиция настойчиво просит граждан не попадаться на уловки мошенников и обязательно сперва позвонить родственнику, а лучше сразу в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU