В Вольске пенсионерка отдала мошеннику 61 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-08T09:27:31+03:00

Женщина поверила, что ее сын устроил смертельное ДТП

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В Вольске Саратовской области мошенник выманил у пенсионерки более 60 тыс. рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД области, преступление было совершено по широко известной схеме.

Злоумышленник позвонил жертве и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что сын женщины устроил ДТП, в котором погиб человек, и чтобы избежать ответственности, необходимо заплатить.

Через банкомат пенсионерка перевела 61,5 тыс. рублей и лишь потом догадалась позвонить сыну, который сообщил, что все в порядке.

Полиция настойчиво просит граждан не попадаться на уловки мошенников и обязательно сперва позвонить родственнику, а лучше сразу в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU