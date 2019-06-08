Михаил Исаев в понедельник обсудит благоустройство с жителями микрорайона «Звезда»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-08T10:17:31+03:00

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Перед приездом в микрорайон «Звезда» председателя Государственной думы Вячеслава Володина местные жители пообщались с главой Саратова Михаилом Исаевым.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», они высказали несколько предложений по благоустройству территории, в том числе, возле стройплощадки школы и детсада, а также создании прогулочной зоны.

Глава города пообещал встретиться с ними в понедельник и обсудить все вопросы предметно.

ИСТОЧНИК KP.RU