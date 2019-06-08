Вячеслав Володин посетит микрорайон «Звезда»

СЕГОДНЯ 08:09 2019-06-08T08:17:33+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин первым пунктом сегодняшнего визита посещает микрорайона «Звезда» в Саратове.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», там до конца года должен быть построен детсад на 160 мест и бассейн на 825 мест.

Кроме того, жители «Звезды» в августе 2018 года встречались с Володиным во время его очередного визита и рассказали, что при застройке микрорайона им была обещана школа, но этого не произошло.

Так как земельные участки в микрорайоне находились в собственности Министерства обороны РФ, Володин обратился с просьбой рассмотреть возможность передачи их в собственность муниципалитета. В итоге земля была передана.

На строительство новой школы федеральный бюджет выделил 776,2 млн рублей, на детский сад – 123 млн рублей.

Строительство объектов контролирует общественный совет из местных жителей. Как рассказал Дмитрий, член общественного совета, они фотографируют стройплощадку каждый день, следят за ходом строительства. Планируют поставить веб-камеру, чтобы можно было в режиме онлайн посмотреть, что происходит на стройплощадке.

ИСТОЧНИК KP.RU