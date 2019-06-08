2019-06-08T07:45:16+03:00
Общество

Вячеслав Володин посещает Саратов

Запланировано посещение стройплощадок и встреча с общественными советами
Екатерина Семенова
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Сегодня, 8 июня, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин приедет в Саратов.

Как сообщает паблик в Instagram volodin.saratov, спикер будет работать в нашем регионе в рамках региональной недели.

- Во время поездки запланированы посещение строительных площадок, встречи с общественными советами, а также с выпускниками Саратовского государственного медицинского университета, – сообщает volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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