Вячеслав Володин посещает Саратов
Запланировано посещение стройплощадок и встреча с общественными советами
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Сегодня, 8 июня, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин приедет в Саратов.
Как сообщает паблик в Instagram volodin.saratov, спикер будет работать в нашем регионе в рамках региональной недели.
- Во время поездки запланированы посещение строительных площадок, встречи с общественными советами, а также с выпускниками Саратовского государственного медицинского университета, – сообщает volodin.saratov.
ИСТОЧНИК KP.RU