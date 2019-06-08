2019-06-08T09:52:13+03:00
Происшествия

В Степном мужчина забил сожительницу перед ее днем рождения

Злоумышленник обвинял женщину в нерациональной трате денег
Ольга Симонова
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В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Степное Советского района. Его обвиняют в убийстве по неосторожности.

- Следствие считает, что 31 мая 2019 года мужчина закупил много алкоголя на день рождения своей 47-летней сожительницы. Пара начала отмечать предстоящий праздник и поругалась. Гражданин обвинял женщину в нерациональной трате денег на квартплату, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Во время ссоры он несколько раз ударил потерпевшую кулаком по голове, а после они помирились и легли спать.

Ночью мужчина проснулся и понял, что сожительница умерла. Он рассказал об этом родственникам, которые вызвали «скорую» и полицию.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина скончалась от тупой травмы головы с образованием гематомы.

Мужчина написал явку с повинной, ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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