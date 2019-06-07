В центре Саратова столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-07T18:00:30+03:00

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В центре Саратова сегодня вечером, 7 июня, столкнулись две иномарки.

- Volkswagen сзади врезался в Kia, — сообщил «КП-Саратов» корреспондент.

ДТП случилось на пересечении Чернышевского и Григорьева. Пробки не наблюдается.

Напомним, сегодня также произошла авария на Танкистов, из-за которой образовался серьезный затор от аэропорта по улицам Планерная, Депутатская, Танкистов и Бирюзова.

ИСТОЧНИК KP.RU