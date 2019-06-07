Обманутые дольщики Саратова просят признать их «бездомными»
В саратовском правительстве сегодня, 7 июня, обсудили проблемный дом на улице Федоровская, 1, который начинало строить ООО «Геотехника Фин».
По словам депутата Госдумы Татьяны Касаевой, которая курирует этот дом, ситуация там осложнилась после того, как к этому объекту прикрепили дольщиков другого дома, которые оказались покупателями задвоенных квартиры. Кроме того, существует опасность, что число обманутых дольщиков еще возрастет.
В связи с этим, по правилам ДОМ.РФ, госкорпорации, которая могла бы заняться решением достройки домов, пока нет возможности войти в программу. Дольщиков необходимо точно посчитать.
Собственники квартир пожаловались, что их просят доплатить по полмиллиона рублей за однокомнатную квартиру, но таких средств у них нет. Она попросила присвоить им статус «бездомных дольщиков».
В итоге было предложено собраться по этому дому отдельно и обсудить сложившееся положение.
ИСТОЧНИК KP.RU