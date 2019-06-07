2019-06-07T17:20:33+03:00
Недвижимость

Обманутые дольщики Саратова просят признать их «бездомными»

С собственников квартир требуют по полмиллиона рублей
Екатерина Семенова
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В саратовском правительстве сегодня, 7 июня, обсудили проблемный дом на улице Федоровская, 1, который начинало строить ООО «Геотехника Фин».

По словам депутата Госдумы Татьяны Касаевой, которая курирует этот дом, ситуация там осложнилась после того, как к этому объекту прикрепили дольщиков другого дома, которые оказались покупателями задвоенных квартиры. Кроме того, существует опасность, что число обманутых дольщиков еще возрастет.

В связи с этим, по правилам ДОМ.РФ, госкорпорации, которая могла бы заняться решением достройки домов, пока нет возможности войти в программу. Дольщиков необходимо точно посчитать.

Собственники квартир пожаловались, что их просят доплатить по полмиллиона рублей за однокомнатную квартиру, но таких средств у них нет. Она попросила присвоить им статус «бездомных дольщиков».

В итоге было предложено собраться по этому дому отдельно и обсудить сложившееся положение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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