2019-06-07T16:57:14+03:00
Общество

В Балакове начальница налоговой вымогала у подчиненных деньги

Сотрудница ИФНС потребовала отдать ей 95 тыс. рублей
Марина Новопашина
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На начальницу налоговой службы Балакова завели уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СК области, в апреле этого года сотрудница межрайонной ИФНС превысила свои должностные полномочия, действуя в корыстных целях.

Злоумышленница заставила своих подчиненных отдать ей деньги, которые выдавались сотрудникам в виде премий. Общая сумма составила 95 тыс. рублей.

Преступление обнаружили сотрудники УФСБ и прокуратуры региона.

Дело завели по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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