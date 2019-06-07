В Балакове начальница налоговой вымогала у подчиненных деньги
Сотрудница ИФНС потребовала отдать ей 95 тыс. рублей
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На начальницу налоговой службы Балакова завели уголовное дело.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СК области, в апреле этого года сотрудница межрайонной ИФНС превысила свои должностные полномочия, действуя в корыстных целях.
Злоумышленница заставила своих подчиненных отдать ей деньги, которые выдавались сотрудникам в виде премий. Общая сумма составила 95 тыс. рублей.
Преступление обнаружили сотрудники УФСБ и прокуратуры региона.
Дело завели по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».
ИСТОЧНИК KP.RU