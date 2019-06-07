Власти Новоузенского района не стали оплачивать ремонт дорог
В Саратове расследуется уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о многомилионных суммах, выделенных на ремонт дорог.
Следствия считает, что в бюджет Новоузенского района пришли средства из областной казны на проектирование и строительство дорог общего пользования. Сумма составила почти 24 млн рублей.
Местная администрация заключила два контракта на проведение работ, но не оплатила их. В итоге средства субсидии остались в бюджете и большая их часть — 16 млн рублей — была потрачена на другие цели.
Нарушение было выявлено сотрудниками УФСБ. В настоящее время проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU