2019-06-07T16:37:27+03:00
Происшествия

Власти Новоузенского района не стали оплачивать ремонт дорог

Деньги были потрачены на другие цели
Екатерина Семенова
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В Саратове расследуется уголовное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, речь идет о многомилионных суммах, выделенных на ремонт дорог.

Следствия считает, что в бюджет Новоузенского района пришли средства из областной казны на проектирование и строительство дорог общего пользования. Сумма составила почти 24 млн рублей.

Местная администрация заключила два контракта на проведение работ, но не оплатила их. В итоге средства субсидии остались в бюджете и большая их часть — 16 млн рублей — была потрачена на другие цели.

Нарушение было выявлено сотрудниками УФСБ. В настоящее время проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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