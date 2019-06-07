Федеральные эксперты уверены, что саратовские диабетики вовремя получают инсулин

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-07T16:31:03+03:00

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Два дня в Саратовской области работали специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии».

Как сообщили «КП-Саратов» в минздраве, эксперты проверяли, как в регионе обеспечены лекарствами больные сахарным диабетом.

При этом подчеркивается, что приезд проверяющих был запланирован уже давно, во время визита министра здравоохранения рФ Вероники Скворцовой.

- В Саратовской области финансирование закупок медикаментов для больных сахарным диабетом увеличивается, — сообщает минздрав вывод, сделанный доктором медицинских наук, главным научным сотрудником центра, руководителем группы по лекарственному обеспечению координационного совета НМИЦ эндокринологии Татьяной Никоновой.

По ее словам, в прошлом году на лекарства было потрачено около 300 млн рублей, а только за первое полугодие 2019 года — выделено 420 млн рублей.

- Это говорит о том, что лекарственное обеспечение населения — приоритетнейшая задача правительства Саратовской области, и система оказания медицинской помощи пациентам в регионе совершенствуется. Конечно, существуют, локальные случаи, которые связаны с процедурой проведения закупок и аукционов на поставку препаратов. Такие ситуации встречаются в разных регионах нашей страны. Важно, чтобы эти сигналы отрабатывались оперативно и решались наиболее благоприятным образом для пациента, — отметила Татьяна Никонова.

ИСТОЧНИК KP.RU