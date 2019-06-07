Федеральные эксперты уверены, что саратовские диабетики вовремя получают инсулин
Два дня в Саратовской области работали специалисты ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии».
Как сообщили «КП-Саратов» в минздраве, эксперты проверяли, как в регионе обеспечены лекарствами больные сахарным диабетом.
При этом подчеркивается, что приезд проверяющих был запланирован уже давно, во время визита министра здравоохранения рФ Вероники Скворцовой.
- В Саратовской области финансирование закупок медикаментов для больных сахарным диабетом увеличивается, — сообщает минздрав вывод, сделанный доктором медицинских наук, главным научным сотрудником центра, руководителем группы по лекарственному обеспечению координационного совета НМИЦ эндокринологии Татьяной Никоновой.
По ее словам, в прошлом году на лекарства было потрачено около 300 млн рублей, а только за первое полугодие 2019 года — выделено 420 млн рублей.
- Это говорит о том, что лекарственное обеспечение населения — приоритетнейшая задача правительства Саратовской области, и система оказания медицинской помощи пациентам в регионе совершенствуется. Конечно, существуют, локальные случаи, которые связаны с процедурой проведения закупок и аукционов на поставку препаратов. Такие ситуации встречаются в разных регионах нашей страны. Важно, чтобы эти сигналы отрабатывались оперативно и решались наиболее благоприятным образом для пациента, — отметила Татьяна Никонова.
ИСТОЧНИК KP.RU